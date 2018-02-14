إعادة تمثال مسروق لإلهة الجمال من ألمانيا إلى إيطاليا

أعيد تمثال قديم مسروق لآلهة الجمال اليونانية (أفرودت) إلى إيطاليا بعد سنوات من ظهوره في مزاد علني في ألمانيا.

وكان قد تم أخذ التمثال الذي يعود للقرن الأول بعد الميلاد، والذي يصور أفرودت من جامعة فوجيا جنوب إيطاليا في عام 2011 .

وبعد ذلك بعامين، تم التعرف عليه في ميونخ، عاصمة بفاريا، حيث عرض للبيع، طبقا لما ذكرته الشرطة الايطالية في بيان اليوم الأربعاء.

وكشفت التحقيقات لاحقا أنه تم شراؤه من قبل مهرب آثار ألماني، كان يتاجر في القطع الأثرية القديمة المسروقة أو التي يتم استخراجها بشكل غير شرعي في إيطاليا.

واعتقلت الشرطة المهرب في عام 2016، إلى جانب اثنين من الشركاء الإيطاليين وصادرت أكثر من 2500 من قطعهم الأثرية التي تم حصلوا عليها بشكل غير مشروع.