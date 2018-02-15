الريال يضرب أحلام سان جيرمان بهدفين في الوقت القاتل ويدنو من دور الثمانية الأوروبي

أنقذ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الإسباني من الكمين الفرنسي وسجل هدفين ليقود الفريق إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 1 على باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم لاعب الوسط الفرنسي الشاب أدريان رابيو في الدقيقة 33 ليكون الأول له في سبع مباريات خاضها مع الفريق في البطولة هذا الموسم ، وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 45 ليكون الهدف العاشر له في سبع مباريات خاضها مع الفريق في البطولة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني ، أضاف رونالدو الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 83 ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة بالموسم الحالي برصيد 11 هدفا فيما أحرز البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 86 ليقضي على طموحات سان جيرمان في تحقيق التعادل.

وبهذا ، قطع الريال شوطا رائعا على طريق التأهل لدور الثمانية في البطولة التي فاز بلقبه 12 مرة سابقة منها لقب النسختين الماضيتين في 2016 و2017

ورغم الفوز الثمين 3 / 1 للريال ، لا تزال الفرصة سانحة أمام سان جيرمان للتعويض في مباراة الغياب على ملعبه في السادس من مارس المقبل حيث يحتج الفريق للفوز بهدفين نظيفين.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ لكل من الفريقين حيث سعى كل منهما لمباغتة منافسه بهدف مبكر ولكن محاولاتهما باءت بالفشل وكان أبرزها الكرة المفاجئة التي سددها رونالدو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة طويلة وصلت منها الكرة إليه وسط مدافعي سان جيرمان ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء بعض المناوشات والخشونة من لاعبي الفريقين ولكن الحكم تدخل سريعا وتصدى لهذه المناوشات مبكرا.

وتدخل ماركينوس في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام مارسيلو نجم الريال إلى ضربة ركنية اثر هجمة سريعة قادها مارسيلو ووصل من خلالها بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء.

ووصلت الكرة من الضربة الركنية إلى توني كروس خارج منطقة الجزاء ليسددها بيسراه مفاجئة وتصدى له الحارس ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع.

ورد سان جيرمان بهجمة سريعة ولكن يوري بيرشيتش فضل التسديد على التمرير إلى زميله إدينسون كافاني لتذهب الكرة خارج الملعب.

وسقط البرازيلي مارسيلو مصابا في الكتف في الدقيقة التاسعة اثر تدخل قوي من مواطنه داني ألفيش ولكن مارسيلو تلقى العلاج سريعا واستأنف اللقاء.

وتسلم نيمار الكرة خلف دفاع الريال اثر تمريرة طولية من نصف ملعب سان جيرمان وانطلق بها من وسط الملعب حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ومررها عرضية باتجاه زميله كافاني لكن قدم أحد المدافعين أفسدت الهجمة ودفعت بالكرة إلى متناول حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتكررت الفرصة لنيمار عندما وصلت إليه الكرة خلف الدفاع داخل منطقة جزاء الريال لكنه فشل في السيطرة عليها أو تسديدها لتضيع الفرصة.

ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء في وجه نيمار في الدقيقة 14 للخشونة مع ناتشو فيرنانديز.

وكان باريس سان جيرمان هو الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل انتشارا وهجوما ولكنه فشل في ترجمة سيطرته النسبية إلى فرص حقيقية في ظل الاستبسال والتماسك الدفاعي من الريال فيما اعتمد أصحاب الأرض بشكل كبير على المرتدات السريعة التي لم تكتمل.

ونال جيوفاني لو سيلسو إنذارا في الدقيقة 25 للخشونة مع إيسكو على حدود قوس منطقة الجزاء. وسدد رونالدو الضربة الحرة ولكن الكرة علت العارضة بقليل.

وأهدر نيمار فرصة ذهبية لسان جيرمان في الدقيقة 28 بعدما ضغط لاعبو سان جيرمان على دفاع الريال وخطفوا الكرة ولكن نيمار تمادى في المراوغة رغم التفوق العددي لزملائه في هذه الفرصة ثم سقط أرضا لتضيع منه الكرة.

وارتدت الهجمة سريعا ووصلت الكرة إلى رونالدو شبه المنفرد بالحارس ألفونسي اريولا ولكن رونالدو سدد الكرة في وجه الحارس.

وسدد نيمار كرة ضعيفة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30 لتذهب في متناول الحارس.

ورد الريال بضربة رأس قوية من سيرخيو راموس اثر ضربة ركنية ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس.

ونال إيسكو إنذارا في لدقيقة 32 للخشونة مع لو سيلسو.

واستغل رابيو هجمة سريعة باتجاه مرمى الريال وسجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 33 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى حيث ترك كافاني الكرة تمر إلى نيمار لكن المدافع ناتشو لمسها قبل قدم نيمار ثم تهيأت الكرة أمام رابيو المندفع داخل منطقة الجزاء ليسددها بهدوء إلى داخل المرمى قبل أن يستعيد الحارس والدفاع اتزانهم.

وخطف رونالدو الكرة من دفاع سان جيرمان داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وعاند الحظ سان جيرمان في الدقيقة التالية اثر هجمة سريعة وانطلاقة من نيمر الذي مرر الكرة إلى كافاني داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدة الأخير ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي رافاييل فاران لتخرج بجوار القائم الأيسر لمرمى الريال.

وتدخل ألفيش في الوقت المناسب وتصدى بقدمه لتسديدة قوية لعبها ناتشو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لتضيع فرصة خطيرة للريال.

وتصدى حارس سان جيرمان لتسديدة مباغتة أطلقها الفرنسي كريم بنزيمة من حدود منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة للريال.

ولم يتردد الحكم في احتساب ضربة جزاء للألماني توني كروس نجم الريال بعدما تعرض للإعاقة من جيوفاني لو سيلسو داخل حدود منطقة الجزاء.

وسدد رونالدو ضربة الجزاء لتسكن الكرة المرمى على يمين الحارس محرزا هدف التعادل في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وبدأ الريال الشوط الثاني بهجوم ضاغط ولكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى منافسه فيم كانت أول فرصة حقيقية في هذا الشوط من نصيب الضيوف اثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 49 مرر منها نيمار الكرة إلى كيليان مبابي الخالي تماما من لرقابة داخل منطقة الجزاء لكن مبابي تباطأ قليلا ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس نافاس ببراعة.

وعاد سان جيرمان للضغط على دفاع الريال وتشكيل بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة ومنها تسديدة رابيو التي ارتدت من كتف راموس.

وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق التالية ولم يشكل الفريقان خطورة حقيقية على المرميين رغم استمرار المحاولات الهجومية المتبادلة.

ونال رابيو إنذارا في الدقيقة 64 للخشونة مع لوك مودريتش. وسدد رونالدو الضربة الحرة قوية ولكن الكرة ارتطمت بالحاط البشري الدفاعي وخرجت لركنية لم تستغل.

ولجأ المدربان إلى التغيير في صفوف الفريقين بوسط هذا الشوط حيث دفع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان بلاعبه توماس مونييه في الدقيقة 66 بدلا من كافاني ، ودفع الفرنسي زين الدين زيد المدير الفني للريال بلاعبه الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 68 بدلا من بنزيمة.

وأوقف الحكم المباراة بعد شعوره بدوار لألم في الأذن نتيجة ارتطام الكرة بها اثر تمريرة من نيمار لكنه استأنف اللعب سريعا بعد تحسن حالته.

وعاد سان جيرمان للضغط الهجومي على مضيفه ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة خطيرة كانت أبرزها في الدقيقة 76 عندما فشل ألفيش في اللحاق بالتمريرة العرضي التي لعبها بيرشيتش من الناحية اليسرى لتمر الكرة إلى خارج المرمى بجوار القائم الأيسر لمرمى الريال.

ونال ناتشو إنذارا في الدقيقة 78 للخشونة مع نيمار. ودفع زيدان بلاعبيه لوكاس فسكيز وماركو أسينسيو في الدقيقة التالية بدلا من كاسيميرو وإيسكو على الترتيب.

وتباطأ بيل في التسديد الكرة اثر فرصة خطيرة للريال في الدقيقة 80 ثم سددها في أقدم المدافعين لتخرج إلى ركنية.

واستغل رونالدو الارتباك في دفاع سان جيرمان وسجل هدف التقدم للريال في الدقيقة 83 من متابعة لتمريرة أسينسيو التي تصدى لها الحارس لكنها تهيأت أمام رونالدو ليتابعها مباشرة إلى داخل المرمى.

ولم يكتف لريال بهذا وإنما استغل الفريق الصدمة التي تعرض لها الضيوف وأجهز على سان جيرمان بهدف ثالث في الدقيقة 86 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة تبادل فيها مارسيو الكرة مع زملائه ثم مرر أسينسيو الكرة من الناحية اليسرى ليقابه مارسيلو بلمسة سحرية إلى داخل المرمى.

وباءت محاولات سان جيرمان بالفشل في الدقائق التالية لينتهي اللقاء بفوز رائع للريال.