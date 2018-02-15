وفاة رئيس وزراء هولندا الأسبق عن عمر 78 عاما

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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، وفاة رود لوبرز، رئيس وزراء البلاد الأسبق في الفترة من عام 1982 إلى عام 1994، عن عمر 78 عاما.

وأضافت الحكومة في بيان أن لوبرز توفي في روتردام بجوار عائلته.

وكان لوبرز، وهو ديموقراطي مسيحي، شغل منصب رئيس وزراء هولندا لفترة طويلة، وترك بصمة لا تمحى على السياسة الهولندية خلال فترة حكمه.

وعمل لوبرز بعد ذلك مفوضا ساميا للأمم المتحدة للاجئين بين عامي 2001 و2005.

ونقلت وكالة أنباء (ايه.إن.بي) عن رئيس الوزراء مارك روته قوله "إن هولندا فقدت رجل دولة يتمتع بمكانة كبيرة". وأشاد بالتزام لوبرز تجاه أوروبا.