مدرب العين يشدد على جاهزية الفريق قبل مباراة الوحدة

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الوحدة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد غد الجمعة، تمضي بنفس الاهتمام والتركيز لجميع التحديات التي يخوضها العين بمختلف البطولات.

أوضح زوران، في تصريحات للصحفيين "لم يحالفنا التوفيق في مباراة الذهاب أمام الفريق المنافس، ونسعى بقوة إلى تقديم أفضل أداء في الإياب لتحقيق النتيجة التي ترجح كفة الفريق وتقوده إلى المرحلة المقبلة من المسابقة".

وحول حظوظ فريقه في أعقاب الخسارة على ملعبه 1 / 2، قال زوران "المؤكد أن العين سيظهر بمستوى أفضل مما كان عليه في مواجهة الذهاب وسينضم عمر عبدالرحمن إلى قائمة الفريق، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تعديل النتيجة لصالحنا في الإياب مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس".

رداً على سؤال حول أبرز الغيابات عن قائمة الفريق في مواجهة "الديربي"، قال زوران "المؤكد أننا سنقف على مدى جاهزية جميع العناصر خلال الحصتين التدريبيتين اللتين تسبقان مباراة الوحدة وذلك لاختيار التشكيلة المناسبة".