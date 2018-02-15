بيرو: رئيس فنزويلا غير مرحب به فى قمة الأمريكتين

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أكدت حكومة بيرو، الثلاثاء، أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو غير مرحب به فى قمة الأمريكتين المقررة فى إبريل القادم، بسبب «التدهور الخطير» الذى تواجهه المؤسسات الديمقراطية لبلاده.

وجاء الإعلان عن ذلك من جانب وزيرة الخارجية كايتانا ألخوفين لـ «مجموعة ليما» التى تتكون من 14 دولة فى الأمريكتين والتى تنتقد مادورو وتراقب الوضع فى فنزويلا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت ألخوفين فى بيان مشترك لمجموعة ليما إن «انتهاك» النظام الدستورى والديمقراطى فى فنزويلا «يمثل عقبة أمام مشاركة فنزويلا فى القمة».

وتنظر مجموعة ليما للخطوة التى اتخذها مادورو بتقديم موعد الانتخابات بعين القلق على نحو خاص.

وتتكون مجموعة ليما من الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا جويانا وهندوراس والمكسيك وبنما وباراجواى وبيرو وسانت لوسيا.

وأعلنت الجمعية التأسيسية فى فنزويلا الشهر الماضى تقديم موعد الانتخابات، حيث من المقرر أن تجرى فى 30 إبريل بدلا من ديسمبر.