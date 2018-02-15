«الزراعة»: الوزارة ستوافق على بناء مدرسة «عوايد ضيف» بعد معاينة الأرض

قال حامد عبد الدايم المتحدث، باسم وزراة الزراعة، إن الوزارة لا ترفض بناء مدرسة قرية عوايد ضيف في محافظة البحيرة، على أرض زراعية.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن معاينة الأرض ومعرفة موقعها وقربها من الكتلة السكانية شرط لموافقة الوزارة على بناء المدرسة.

وأكد أن الوزارة تدعم بناء المدارس لأنها ضمن مشاريع النفع العام، لافتًا إلى تبرع أحد المواطنين، بعض الأحيان، بقطعة أرض موجودة داخل الحقول والمزارع وليست قريبة من الكتلة السكنية، وهو ما ترفضه الوزارة حفاظَا على المناطق الزراعية، حسب قوله.

يذكر أن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، طالبت وزير الزراعة بالموافقة على السماح ببناء مدرسة بقرية عوايد ضيف، على أرض زراعية.