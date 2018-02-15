صلاح يقود ليفربول لاكتساح بورتو بخماسية في دوري الابطال

بات ليفربول الانجليزي على مشارف التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على مضيفه بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

أصبحت مهمة ليفربول سهلة للغاية في مواصلة مسيرته بالبطولة، التي توج بها في خمس مناسبات، حيث يكفيه الخسارة بفارق أربعة أهداف في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه (آنفيلد) في السادس من مارس المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود.

في المقابل، باتت مهمة بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، شبه مستحيلة في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بستة أهداف لتفادي الخروج المبكر من المسابقة.