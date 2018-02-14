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إيهاب جلال: التوتر سبب تأخر الفوز على دجلة

أمير نبيل
نشر فى : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 7:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 7:45 م

اعتبر إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، أن تأخر فوز فريقه على وادي دجلة بهدف في الدوري الممتاز، سببه التوتر في أداء اللاعبين، بالإضافة إلى الضغط الكبير الواقع عليهم من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف جلال أن الزمالك أضاع العديد من الفرص السهلة بسبب التسرع والتوتر، معترفا بأن دجلة أيضا بعض الفرص على مرمى أحمد الشناوي.

وتابع المدير الفني: "احتفال اللاعبين بالهدف المتأخر، يعكس أنهم يعانون من ضغوط من أجل تحقيق الفوز.. هناك فرص سنحت لدجلة بسبب التمريرات الخاطئة من لاعبينا وسوء التمركز وهو ما سنسعى لعلاجه في الفترة القادمة".

وأوضح أن فريقه عوض تلك الفرص الضائعة بالهدف المتأخر المستحق، معربا عن أمله في استمرار الانتصارات خلال الفترة القادمة.

وانتظر الزمالك للدقيقة 93 حتى سجل الهدف الوحيد عبر لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو.


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