إصابة 3 أشخاص في حادث اقتحام مقر وكالة الأمن القومي الأمريكي

أصيب ثلاثة أشخاص صباح اليوم الأربعاء، بعد أن اصطدمت سيارة رياضية سوداء تحمل ثلاثة ركاب ببوابة خارج مقر وكالة الأمن القومى الأمريكية فى ولاية ميريلاند، ما تسبب في إطلاق نار.

وقال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الاتحادي جوردون جونسون للصحفيين إن سبب محاولة التسلل لا يزال قيد التحقيق، إلا أنه يمكن استبعاد ارتباط الحادث بالارهاب، وأشار إلى أنه "حادث فردي".

وذكر جونسون أن المصابين الثلاثة هم أحد الركاب، وعضو فى جهاز الأمن التابع للوكالة، ومدنى تصادف وجوده بالقرب من البوابة عندما وقع الحادث، مضيفا أنه لم يصب أحد بأعيرة نارية.

وتم احتجاز الراكبين الآخرين اللذين تورطا فى الحادث، ويجرى التحقيق معهما.

وقالت وكالة الأمن القومي في بيان إن اطلاق النار وقع عندما حاولت سيارة دخول حرم الوكالة دون تصريح، وأضافت أن عددا من الأشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على إطلاق نار في "فورت ميد"، قاعدة الجيش بين واشنطن وبالتيمور، وهي مقر وكالة الاستخبارات السرية، التي تراقب جميع أنحاء العالم بتكنولوجيا متقدمة.