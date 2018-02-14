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ناشطون سوريون: قصف واشتباكات بريف دير الزور الشرقي والغربي

ناشطون سوريون: قصف واشتباكات بريف دير الزور الشرقي والغربي
ناشطون سوريون: قصف واشتباكات بريف دير الزور الشرقي والغربي
دمشق- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:37 ص

أفاد ناشطون سوريون، اليوم الأربعاء، بأنه تم شن غارات جوية يعتقد أنها للتحالف الدولي على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي، في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف الناشطون -حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية- أن القوات النظامية قصفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من قوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الغربي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

يأتي هذا في وقت صرح فيه وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بأن قوات التحالف وحلفاءها على الأرض ألقوا القبض على المئات من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وقائلا إنه لم يتحدد بعد في أي مكان سوف تتم محاكمة المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في سوريا.


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