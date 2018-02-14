محافظ قنا: إنشاء 19 محلا تجاريا للباعة الجائلين بمجمع المواقف

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تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، موقف السيارات رقم 1 بمجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة التجهيزات لنقل بعض سيارات الأجرة إليه (دندرة – جزيرة دندرة – الجبيل – الطويرات – القناوية)، تخفيفا من معاناة المواطنين من السير لمسافة طويلة.

ووجه الهجان، بوضع صناديق قمامة بالمنطقة ودهان الأسوار والأعمدة للحفاظ على المظهر العام وصيانة وإصلاح دورات المياه لخدمة المواطنين.

كما تابع محافظ قنا، أعمال إنشاء 19 محلا تجاريا بمجمع المواقف للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالشارع القناوي، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات المكثفة لرفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.