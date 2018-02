التغييرات ركزت على «live» لأن إنتاجها بالكامل داخلى عكس الدراما.. و«E» تعتمد بشكل رئيسى على عمرو أديب و«sport» مستقرة



قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس مجموعة إعلام المصريين، إن ما يحدث من تغييرات فى قنوات on، ليس ارتباكا ولا محاولة للإنقاذ، وإنما يمكن تسميته «تطويرا مستمرا فى الأداء»، موضحا أن هناك أشخاصا كان يفترض أن تكون على رأس العمل من البداية ولتأخرهم فى الرد، تم تجربة آخرين، وكانت النتيجة أنهم غير مناسبين للمهمة.



ورفض الشيخ فى تصريحات لـ«الشروق» وصف التغييرات الكثيرة بأنها دليل على عدم الاستقرار، مؤكدا أن الشاشة لم تتأثر برحيل أى شخص وتعيين آخر بدلا منه، وطالما ذلك لم يحدث لا يجب أن يتهم أحد القناة بأنها غير مستقرة.



وعن سبب التركيز على on live وليس مجموعة القنوات بشكل عام، قال الشيخ، إن هناك سببين، الأول أنها كانت تضم أكبر عدد من الموظفين، والثانى أن كل إنتاجها داخلى، عكس باقى القنوات، فمثلا قناة الدراما لا تنتج شيئا لأنها تعرض مسلسلات فقط، وكذلك قناة "on E" يتركز إنتاجها بشكل رئيسى على برنامج «كل يوم» للإعلامى عمرو أديب، أما بالنسبة لقناة الرياضة فهى تشهد حالة من الاستقرار ولا تحتاج للتدخل.



ورفض الشيخ التصريح بأعداد الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم مؤخرا، مؤكدا أن الحديث عن أعداد ورواتب العاملين أمور داخلية ليس لأحد شأن بها، فالحكم على الشاشة فى النهاية ليس بكثرة العدد ولكنه بمعدل الجودة وهو ما نسعى اليه فى الوقت الحالى، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن الأعداد فى on live أصبحت أقل بكثير من 500 موظف، وهو الرقم الذى أعلنه فى يناير 2017 رئيس القناة الأسبق أحمد عبدالتواب.



وكشف رئيس «إعلام المصريين»، أنه ذهب لقنوات on السبت الماضى، وهو نفس اليوم الذى تسلم فيه خالد مرسى مهام منصبه كرئيس لقناة on live، موضحا أنه التقى بالجميع لمتابعة العمل والحديث عن التطوير المطلوب.



وختم الشيخ، تصريحاته، بالتأكيد على أن التطوير لا يشمل قنوات on فقط، وإنما يشمل مجموعة «إعلام المصريين» بشكل عام التى تضم 25 شركة، قنوات on واحدة منها، مؤكدا أن هناك عناصر جديدة سيتم دعم القنوات بها خلال المرحلة المقبلة.