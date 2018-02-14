الفيفا يخلد ذكرى وفاة ثابت البطل

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" صورة للراحل ثابت البطل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تخليدًا لذكرى وفاته التي توافق اليوم الأربعاء.

وكتب الموقع الرسمي تعليقًا على الصورة:" أسطورة النادي الأهلي وواحد من أفضل حراس المنتخب المصري ثابت البطل توفي في مثل هذا اليوم من عام 2005 عن عمر يناهز 51 سنة.

ويعتبر ثابت البطل من أشهر الحراس المرمى عبر تاريخ الكرة المصرية، وحقق النادي الأهلي ومنتخب مصر الكثير من الإنجازات، فخاض 225 مباراةً مع المارد الأحمر، وساهم في تحقيق بطولة الدوري الممتاز في 11 مرةً، و6 ألقاب لبطولة كأس مصركما تُوج بـ6 ألقاب قارية؛ بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات، والبطولة الأفرو-آسيوية.

وفاز ثابت مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية 1987 التي أقيمت في نيروبي، واختتم مشواره العالمي بالمشاركة في كأس العالم 1990.