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القبض على عبد المنعم أبو الفتوح جاء بقرار أصدرته نيابة أمن الدولة العليا

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:56 م

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

 

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.


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