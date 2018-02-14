بيرداييتش يواجه جوفين في الدور الثاني لبطولة روتردام للتنس

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واصل لاعب التنس البلجيكي ديفيد جوفين انطلاقته في بطولة روتردام وأصبح اول المتأهلين للدور الثالث (دور الثمانية) للبطولة بفوزه الثمين على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6 / 1 و6 / 3 اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

ويلتقي جوفين المصنف الرابع للبطولة في الدور الثالث مع التشيكي توماس بيرداييتش المصنف السادس للبطولة والذي تغلب على الصربي فيكتور ترويشكي 6 / 1 و6 / 2 في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني للبطولة.

واستغرق جوفين ، الذي خسر المبارة النهائية للبطولة في المسوم الماضي أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونجا ، 55 دقيقة فقط ليحقق الفوز الثمين على لوبيز.

والفوز هو الثالث لجوفين المصنف السابع عالميا في ثلاث مواجهات خاضها مع لوبيز.

واستهل البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الثاني للبطولة مسيرته في هذه النسخة من بطولة روتردام بالفوز الصعب على الياباني يوشي سوجيتا 6 / 4 و7 / 6 (7 / 5) في مباراة قوية استغرقت ساعة واحدة و46 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في الدور الثاني مع الصربي فيليب كراينوفيتش.

وتلقى التنس الفرنسي صدمة مزدوجة اليوم بخروج اللاعبين ريشار جاسكيه ولوكاس بويل من الدور الأول للبطولة.

وفجر الروسي أندريه روبليف المفاجأة وأطاح بالفرنسي لوكاس بويل المصنف السابع للبطولة بالتغلب عليه 7 / 5 و6 / 4 اليوم الأربعاء في الدور الأول للبطولة ليلتقي في الدور الثاني مع البوسني دامير جومور الذي تغلب على الروماني ماريوس كوبيل 6 / 4 و6 / 4 في مباراة أخرى اليوم بالدور الأول للبطولة.

وأفسد روبليف بهذا احتفالات بويل بلقب بطولة مونبلييه والذي أصبح اللقب الخامس في مسيرته الرياضية حتى الآن.

ولم يبذل الفرنسي بيير هوج هربرت المتأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة جهدا كبيرا لبلوغ الدور الثاني للبطولة حيث تقدم على مواطنه جاسكيه 3 / 1 في المجموعة الأولى قبل أن ينسحب الاخير للإصابة.

ويلتقي هربرت في الدور الثاني مع الروسي دانيال ميدفيديف المتأهل أيضا من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وأطاح الهولندي روبن هاسه بمواطنه تيمو دي بيكر من الدور الأول للبطولة بالتغلب عليه 6 / 2 و6 / 2 علما بأن دي بيكر شارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد).

ويلتقي هاسه في الدور الثاني غدا مع موطنه تالون جريكسبور المشارك أيضا في البطولة ببطاقة دعوة والذي أطاح بالسويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الخامس للبطولة من الدور الأول.