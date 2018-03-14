إجلاء 23 ألف شخص وسط إيطاليا بعد العثور على قنبلة

تم إجلاء حوالي 23 ألف شخص الليلة الماضية في بلدة فانو وسط إيطاليا بسبب اكتشاف لمادة متفجرة كبيرة بريطانية الصنع، تعود للحرب العالمية الثانية.

وتقع بلدة فانو على الساحل الشرقي الإيطالي في البحر الأدرياتيكي، على بعد أقل من 300 كيلو متر شمال روما.

وتم العثور على القنبلة أمس الثلاثاء، خلال أشغال هيدروليكية في واجهة البحر بالمدينة، وهو ما دفع مجلس المدينة المحلية لإجلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 1.8 كيلو متر.

وذكر مجلس المدينة اليوم الأربعاء، أنه تم إبطال مفعول القنبلة في عملية خاصة وخطيرة للغاية، من قبل خبراء من الجيش والبحرية، الذين رفعوها وألقوها في البحر.

وأعلن عمدة البلدة ماسيمو سيري، أن «فانو» خارج الخطر وآمنة بشكل كامل، فيما ألغى أوامر الإخلاء وسمح بإعادة افتتاح المتاجر المحلية والمكاتب العامة والمستشفى.

وعادت محطة القطارات المحلية والميناء والمطار أيضًا للخدمة.

فيما ذكرت قناة «سكاي.تي.جي.24» الإخبارية، أن القنبلة «تي.إن.تي» التي يبلغ وزنها 225 كيلو جرامًا كانت لديها فتيل تأخير زمني، انطلق بشكل عارض، وكان من الممكن أن ينفجر خلال 144 ساعة من اكتشافها.

وبعد انهيار نظامها الفاشي في عام 1943، تعرضت إيطاليا للغزو وأصبحت ساحة معركة بين قوات التحالف المتقدمة والقوات النازية.