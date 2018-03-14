محافظ مطروح: توقيع غرامة وعقوبة على الشركات غير الملتزمة بتنفيذ المشروعات

قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إنه يتابع كافة أعمال المشروعات الجارية بمدينة مرسى مطروح من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل وإعادة الشئ لأصلة بعد الانتهاء مباشرة من المشروعات القائمة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه يتابع بشكل دوري نسب التنفيذ للمشروعات الجارية عن طريق لجان ترفع تقارير لكافة المشروعات الجارية طبقًا للمواعيد المتفق عليها بالعقود مع الشركات، وحذر محافظ مطروح الشركات العاملة بمدينة مرسى مطروح، أنه في حال عدم انتهاء من الأعمال الجارية المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها بالعقود سيتم توقيع أقصى غرامة وعقوبة لتصل لوقف الأعمال وإسنادها لشركات أخرى.

وأكد محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح، عن وصول نسب التنفيذ لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وشبكة الصرف الصحي وشنايش الأمطار وأعمال الكهرباء في المناطق، التي بها أعمال وأهمها شارع إسكندرية وشكري القوتلي وسط المدينة وصلت لـ80% من الأعمال.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه بناءً على توجيهات محافظ مطروح يتم التنسيق الدوري بين مجلس المدينة والشركات العاملة في كافة المشروعات؛ لمتابعة الأعمال وإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات في الموعد المحدد قبل موسم الصيف.