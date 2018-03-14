ارتفاع أعداد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى اليونان من 43 إلى 1827 شخصا

تزايدت أعداد الأتراك الفارين من بلادهم إلى اليونان، والمتقدمين بطلب لجوء هناك، بصورة ملحوظة، حسبما أعلنت الهيئة المسؤولة عن اللجوء في أثينا اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأتراك، الذين تقدموا بطلبات لجوء خلال الشهرين الأولين من العام الحالي وحدهما، بلغ 250 شخصا.

وكانت أعداد طالبي اللجوء المقدمة من أتراك إلى اليونان، تزايدت على نحو مفاجئ بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في صيف 2016.

وحسب الهيئة، فإن عدد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى اليونان كان قد بلغ 43 شخصا فقط في عام 2015، في حين ارتفع هذا العدد إلى 189 شخصا في 2016 حتى وصل إلى 1827 شخصا في 2017.

من جانبه، صرح ضابط بسلاح خفر السواحل اليوناني لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الأتراك الفارين إلى اليونان يعد أكبر كثيرا من أعداد المتقدمين بطلبات لجوء، ولفت إلى أن الكثير من الأتراك واصلوا رحلتهم من اليونان إلى دول وسط وغرب أوروبا.

يذكر أن حالة الطوارئ، التي أعقبت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016، منحت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم بإصدار مراسيم.

وتحمل الحكومة التركية الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

غير أن جولن ينفي ذلك.