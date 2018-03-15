ميسي يقود برشلونة للإطاحة بتشيلسي والتأهل لربع نهائي الأبطال

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقُيمت على ملعب الكامب نو.

وافتتح ميسي التسجيل مبكرًا للفريق الكتالوني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة ثم أحرز عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول وعاود ميسي التسجيل مرة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني، وبنفس الطريقة – من بين أقدام حارس البلوز تيبو كورتوا – ليصل اللاعب للهدف رقم 100 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق والتي أقُيمت على ملعب " ستامفورد بيردج" ليتأهل البارسا إجمالا بنتيجة المباراتين 4-1.

واكمل الفريق الكتالوني عقد المتأهلين لربع نهائي البطولة، بعدما صعد في وقت سابق كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وإشبيلية وروما وبايرن ميونيخ وليفربول ويوفنتوس