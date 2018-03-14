ميركل تؤدي اليمين الدستورية في البرلمان الألماني كمستشارة اتحادية

أدت أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج" كمستشارة اتحادية لألمانيا لفترة ولاية رابعة.

وأدت ميركل اليمين اليوم أمام فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، وختمته بعبارة: "فليساعدني الله!".

وانتخب البرلمان الألماني ميركل مستشارة لألمانيا اليوم لفترة ولاية رابعة.

وحصلت ميركل 63 عاما على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان، أي بزيادة تسعة أصوات فقط عن الأغلبية المطلوبة وهي 355 صوتا مما يعني أن الكثير من نواب الكتلتين البرلمانيتين لتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، طرفي الائتلاف الحكومي، لم ينتخبوا ميركل حيث تمتلك الكتلتان 399 مقعدا في البرلمان.

وعقب انتخاب ميركل في البرلمان، أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تنصيب أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الاتحادية.

وسلم شتاينماير اليوم الأربعاء، ميركل وثيقة التنصيب في قصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة برلين، وقال: "مع تمنياتي القلبية للسيدة المستشارة. مع أطيب التمنيات".



