شاب «كوري» يكشف تفاصيل رفض الأزهر التحاقه بـ«معهد البعوث»

كشف الشاب عبد الله، الكوري الجنوبي، الذي اعتنق الإسلام، تفاصيل رفض مؤسسة الأزهر قبوله بالدراسة في معهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين.

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الثلاثاء، أنه تم رفض قبوله لتخطيه السن المحدد للدراسة بالأزهر، موضحًا أنه كان مسيحيًا قبل اعتناق الإسلام.

وتابع: «لم ألحظ إسلامًا في كوريا الجنوبية، لذا قررت أن أدرس حتى أنشر الإسلام بها، وسعدت جدًا حينما جئت مصر، لاتسامها بالإنسانية، وأحبتتها كثيرًا، أشعر بأن الشعب المصري عائلتي».

وأوضح أنه لم يكن يعلم عن الأزهر في الوقت الذي كان يريد فيه أن يتعلم الإسلام، لكنه لم يكن يعرف أين يذهب حتى يدرس، فاقترح عليه البعض الذهاب إلى معهد البعوث كي يدرس أساسيات الإسلام، ثم ذهب وسأل عن شروط التسجيل، إلا أنهم أخبروه أنه تخطى السن المطلوب.

وأعرب عن حزنه بعد رفض التحاقه، واحترامه للإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولقوانين المؤسسة، معقبًا: «ذهبت إلى جامعة الأزهر وقابلت بعض الطلاب الوافدين ودعموني وشجعوني حتى قررنا أن ندرس معًا، وأنا أريد حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وفهمهما».

يذكر أن «عبد الله»، أعرب عن حزنه، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أنا الآن حزين جدًا، والله لم أطلب منهم المال ولا منحة ولا سكنًا، فقط أريد أن أدرس ولكن لا أحد يساعدني في التسجيل».