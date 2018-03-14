أعلنت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة، أن غدًا الخميس هو يوم حداد على ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لبنجلاديش في نيبال في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة «يو.إس. بانجلا» من بنجلاديش، تحمل 71 شخصًا على متنها عندما تحطمت واحترقت عند الهبوط في مطار «تريبهوفان» الدولي في كاتماندو أمس الأول الإثنين.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 50 شخصًا بعد وفاة طيار في مستشفى نيبالي أمس الثلاثاء، وفقًا لوزارة الخارجية في بنجلاديش، حيث توفي 26 شخصًا من مواطني بنجلاديش.

وأعلنت شيخة حسينة، التي قطعت زيارتها لسنغافورة من أجل العودة لبلادها عقب وقوع الحادث، عن يوم الحداد خلال اجتماع اليوم الأربعاء، وفقًا لمسؤول الإعلام في مكتبها.

وقال المسؤول، إنه سوف تتم إقامة صلوات خاصة في المساجد والمعابد والكنائس في أنحاء بنجلاديش يوم الجمعة من أجل أرواح الضحايا.

وتوجه وفد على رأسه وزير الطيران المدني والسياحة في بنجلاديش من دكا إلى كاتماندو عقب الحادث للعودة بجثامين الركاب الذين ينتمون إلى بنجلاديش.

وفتحت السلطات في نيبال تحقيقًا لتحديد سبب الحادث.