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شهدت ساحة ابو الحجاج بقلب مدينة الاقصر مساء اليوم - الأربعاء - البروفة الجنرال للاحتفال بختام فعاليات الاقصر عاصمة الثقافة العربية والتي ستنطلق غداً الخميس ولمدة ثلاثة ايام وذلك بحضور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد بدر محافظ الاقصر.

الحفل الذي يخرجه الفنان هشام عطوه نائب رئيس هيئة قصور الثقافة تشارك فيه فرق الفنون الشعبية من الأقصر وإسوان سوهاج والوادي الجديد والإسماعيلية وفرقة قصر التذوق بالإسكندرية وفرقة الاقصر للآلات الشعبية.

حرص الدكتور احمد عواض علي حضور البروفات النهائية وتوفير كل التقنيات الخاصة بالمسرح ليخرج الحفل بالشكل اللائق بأهمية الحدث وأهمية مدينة الاقصر الحضارية والثقافية.