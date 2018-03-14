فيكو يعرض استقالة مشروطة من رئاسة حكومة سلوفاكيا على خلفية مقتل صحفي

عرض روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا استقالته من منصبه في بيان مفاجئ، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وسط ضغوط متزايدة عقب مقتل صحفي استقصائي الشهر الماضي.

ومع ذلك، ارتبط عرض فيكو الاستقالة من منصبه بشروط، وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تى ايه اس ار" أن فيكو سوف يستقيل فقط في حال قام حزبه الاشتراكي الديمقراطي باختيار خليفة له.

وكانت عملية القتل المزودج للصحفي يان كوتسياك وخطيبته في أواخر شهر فبراير الماضي قد ألقت بالمؤسسة السياسية السلوفاكية في أتون أزمة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات إزاء أسلوب تعاملها مع هذه القضية ما أدى إلى حدوث صدع في الائتلاف الحاكم والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكان لوتسياك يسعى إلى عمل تحقيقات بشأن ممارسات فساد بين السياسيين وتاثير المافيا الإيطالية في سلوفاكيا الواقعة في شرق أوروبا.