وكيل مجلس النواب: تصويت المصريين في الخارج سيكون ملحمة لدعم الرئيس السيسي

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه يراهن على تصويت المصريين في الخارج، والحشد أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد القادم ستشهد السفارات المصرية ملحمة وطنية لدعم الزعيم عبد الفتاح السيسي.

وقال وهدان، إن المصريين في الخارج عليهم دور قوي في الحشد أمام السفارات المصرية لإظهار دعمهم للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الرئيس السيسي، والمشرعات العملاقة التي تنفذ على أرض مصر، مؤكدًا المصريين بالخارج يدعمون بقوة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن إن الجاليات المصرية في الخارج تقدر الدور الوطني للزعيم عبد الفتاح السيسي ونجاحه في وضع مصر في مكانها الطبيعي كزعيمة للأمة العربية.

وتستعد السفارات والقنصليات لبدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الجمعة وتنتهي الأحد المقبل.