قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات وتفتيش نفذتها فجر اليوم الأربعاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت فجرا 3 مواطنين عقب اقتحامها بلدتي السيلة الحارثية وصانور قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، موضحة أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة صانور جنوب جنين واعتقلوا مواطنا، 33 عاما، عقب دهم منزله وتفتيشه، كما اقتحموا بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلوا اثنين آخرين إضافة إلى شاب بعد دهم منزله في بلدة سيريس قرب جنين.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من كل من مدينة الخليل جنوبا، وبلدة حرملة شرق بيت لحم، وبلدة عصيرة الشمالية شمال آبلس.