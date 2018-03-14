• نسعى للدخول فى شراكات جديدة مع أصحاب أراضى سواء جهات حكومية أو قطاع خاص

أعلن الدكتور محمد المكاوى رئيس مجموعة بورتو جروب أن إجمالى مبيعات المجموعة خلال عام 2017 بلغت 2 مليار و650ملبون جنيه بزيادة 27% عن عام 2016.

أشار فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة اليوم ببورتو نيو كايرو التجمع الخامس أن صافى أرباح الشركة خلال العام الماضى بلغ 246مليون جنيه بزيادة 109% عن عام 2016 الذى حققنا فيه أرباحا بلغت 126 مليون جنيه.

قال ان هناك زيادة فى مبيعات عدد الوحدات خلال 2017 بنسبة 292% حيث تم بيع 1813 وحدة مقارنة بعام 2016 التى تم فيها بيع 621 وحدة فقط.

قال المكاوى إن هناك توقعات بزيادة الأرباح وارتفاع نسبة مبيعات الوحدات خلال العام الحالى.. مشيرا إلى ان المجموعة تدرس حاليا الدخول فى عدد من المشروعات الجديدة من خلال مجموعة من الدراسات للدخول فى شراكات جديدة مع أصحاب أراضى سواء جهات حكومية او أفراد او شركات عربية.

أضاف ان استثمارات مشروع بورتو نيو كايرو التجمع الخامس بلغت2 مليار جنيه لعدد يتجاوز 700شقة بمساحات مختلفة تتراوح بين 143متر إلى 230متر منهم 550شقة يتم الآن تسليمهم و160شقة مازالت تحت الانشاء..بالإضافة إلى الجزء التجارى الذى يصل إلى 60 ألف متر "مول تجارى كبير" جارى الإنتهاء من تنفيذه وسيتم افتتاحه خلال النصف الثانى من العام الجارى.. لافتا إلى ان هناك إقبال كبير من الماركات العالمية لتشارك فى المول التجارى بهذه المنطقة المتميزة.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بورتو، نتائج أعمال المجموعة لعام 2017 وقدم عرضا للمشروعات المرتقبة خلال العام الجاري، في حضور المهندس محمد السيد نائب رئيس مجلس الادارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة، وذلك في إطار حرص مجموعة بورتو على التواصل الدائم مع الإعلاميين وإطلاعهم على آخر المستجدات في خطط الشركة وأعمالها.