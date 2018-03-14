«الناتو» يعرب عن قلقه ودعمه لبريطانيا بعد الهجوم بغاز الأعصاب

أعربت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، عن قلقها بشأن أول استخدام هجومي لغاز الأعصاب على أراضي حلفهم العسكري، معربة عن تضامنها مع بريطانيا ودعمها لها، بينما دعت روسيا إلى الرد على تساؤلات لندن.

وقال «الناتو» في بيان، في أعقاب اجتماع لسفرائه، «أجمع الحلفاء على أن الهجوم كان انتهاكًا واضحًا للأعراف والاتفاقيات الدولية».

وأضاف «الناتو»، أنه يعتبر أي استخدام للأسلحة الكيماوية بمثابة تهديد للسلام والأمن الدوليين.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، عن تضامنه الكامل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مواجهة الهجوم الذي نفذته، على الأرجح بصورة كبيرة.

وكان «توسك» يتحدث في فنلندا، بعد ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها «ماي»، وكانت بريطانيا قد طالبت روسيا بتوضيح سبب وجود غاز أعصاب نادر استخدم لتسميم عميل روسي سابق وابنته.