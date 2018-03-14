«ماي» تعلن عدم إرسال مسؤولين كبار لروسيا للمشاركة في فعاليات كأس العالم

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلغاء دعوة زيارة كانت مقدمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

كما أعلنت عدم إرسال مسؤولين كبار من حكومتها أو أفراد من العائلة الملكية للمشاركة في فعاليات كأس العالم بروسيا.