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تغريم المثلوثي لمخالفة اللوائح بالدوري السعودي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 9:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 9:04 م

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرارها بشأن تغريم التونسي أيمن المثلوثي، حارس مرمى فريق الباطن، 20 ألف ريال سعودي (أكثر من خمسة آلاف دولار أمريكي)، لتواجده في غرفة تغيير الملابس قبل عملية الإحماء، رغم عدم تسجيله في كشف المباراة التي خاضها فريقه أمام التعاون بالدوري السعودي لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وأوضحت اللجنة ضرورة التزام اللاعب بسداد الغرامة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ توقيع العقوبة، ولا يستطيع اللاعب الاستئناف ضد العقوبة طبقا للائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة.

 


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