وفاة جالفان نجم المنتخب الأرجنتيني السابق

أعلن نادي إندبندنتي الأرجنتيني لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، وفاة لاعبه السابق روبن جالفان أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب بطولة كأس العالم 1978 بالأرجنتين.
وكشف النادي ، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، أن جالفان توفي عن عمر يناهز 65 عاما. وذكر النادي : "لن ننساه أبدا".
وتوج جالفان مع إندبندنتي بسبعة ألقاب دولية منها لقب بطولة ليبرتادوريس لأربعة مواسم متتالية من 1972 إلى 1975 وكذلك كأس انتركونتيننتال عام 1973 .
وكان جالفان أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب مونديال 1978 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الكبير سيزار لويس مينوتي، علما بأنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة بالبطولة.