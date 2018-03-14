وفاة جالفان نجم المنتخب الأرجنتيني السابق

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أعلن نادي إندبندنتي الأرجنتيني لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، وفاة لاعبه السابق روبن جالفان أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب بطولة كأس العالم 1978 بالأرجنتين.

وكشف النادي ، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، أن جالفان توفي عن عمر يناهز 65 عاما. وذكر النادي : "لن ننساه أبدا".

وتوج جالفان مع إندبندنتي بسبعة ألقاب دولية منها لقب بطولة ليبرتادوريس لأربعة مواسم متتالية من 1972 إلى 1975 وكذلك كأس انتركونتيننتال عام 1973 .

وكان جالفان أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب مونديال 1978 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الكبير سيزار لويس مينوتي، علما بأنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة بالبطولة.