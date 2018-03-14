إنييستا على رأس تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة تشيلسي

نشرت الصحف الإسبانية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فريق تشلسي الإنجليزي في إطار إياب دور الـ16 من بدولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها مساء اليوم.
وأجتمعت صحيفتي مندو ديبورتيفو وسبورت المحسوبين على النادي الكتالوني على أسماء التشكيل الرئيسي بخلاف الرسم التكتيكي للفريق.
وجاء التشكيل على النحو التالي :-
في حراسة المرمى : مارك أندريا تيرشتيجن
في خط الدفاع : جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو
في خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس وأندرياس إنيستا وإيفان راكتيتش وباولينيو
في خط الهجوم : ليونيل ميسي ولويس سواريز