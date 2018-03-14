الأربعاء 14 مارس 2018 2:08 م القاهرة القاهرة 28.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

إنييستا على رأس تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة تشيلسي

عمر صبحي
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 1:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 1:31 م

نشرت الصحف الإسبانية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فريق تشلسي الإنجليزي في إطار إياب دور الـ16 من بدولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها مساء اليوم.

وأجتمعت صحيفتي مندو ديبورتيفو وسبورت المحسوبين على النادي الكتالوني على أسماء التشكيل الرئيسي بخلاف الرسم التكتيكي للفريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي :-

في حراسة المرمى : مارك أندريا تيرشتيجن

في خط الدفاع : جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو

في خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس وأندرياس إنيستا وإيفان راكتيتش وباولينيو

في خط الهجوم : ليونيل ميسي ولويس سواريز


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك