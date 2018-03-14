أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن هناك أنباء عن مسلح يحمل مسدسًا بجامعة «نورث ويسترن»، بولاية إلينوي الأمريكية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.