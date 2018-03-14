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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن هناك أنباء عن مسلح يحمل مسدسًا بجامعة «نورث ويسترن»، بولاية إلينوي الأمريكية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.