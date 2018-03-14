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عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن رجل يحمل مسدسا داخل جامعة «نورث ويسترن»

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:05 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن هناك أنباء عن مسلح يحمل مسدسًا بجامعة «نورث ويسترن»، بولاية إلينوي الأمريكية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.


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