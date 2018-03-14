البرلمان الألماني ينتخب «ميركل» مستشارة لفترة ولاية رابعة

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انتخب البرلمان الألماني أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة.

وحصلت «ميركل»، 63 عاما، اليوم الأربعاء، على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان.