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البرلمان الألماني ينتخب «ميركل» مستشارة لفترة ولاية رابعة

برلين- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:08 ص

انتخب البرلمان الألماني أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة.

وحصلت «ميركل»، 63 عاما، اليوم الأربعاء، على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان.


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