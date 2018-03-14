ميسي يصل للهدف 100 في دوري أبطال أوروبا

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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في الوصول إلى هدفه رقم 100 في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك خلال مباراة تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء بملعب "كامب نو" في إياب دور الـ16 من البطولة.

ووصل ميسي إلى 100 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدفين في مرمى البلوز في الدقيقتين 2 و63 من زمن اللقاء ليدخل نادي المائة خلال 123 مباراة بالبطولة الأوروبية.

كما نجح نجم برشلونة في إحراز أسرع أهدافه في دوري الأبطال عبر التاريخ خلال دقيقتين و 8 ثواني فقط وهو أيضا أسرع أهدافه خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وأيضا إستطاع ميسي صناعة هدفا سجله زميله الفرنسي عثمان ديبملي في الدقيقة 20 أمام تشيلسي، ليصبح ميسي أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في 2018 برصيد 9 أهداف.

وأصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 100 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني برصيد 117 هدفا.