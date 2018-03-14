محافظ البحر الأحمر يناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مارس، وكانت أهم محاورها الوقوف على آخر الاستعدادت للانتخابات الرئاسية بحضور جميع الأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وقال «عبدالله»، إن استعدادات المحافظة تهدف إلى توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث وجه مجالس المدن ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسي متحركة بكل لجنة، وفصول للانتظار لكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة، وتوفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.

كما كلف شركة مياه الشرب بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية، وأن تقوم شركة الكهرباء بعمل صيانه لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبًا لانقطاع الكهرباء، وإقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن، بالإضافة إلى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة وسيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من أمام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتوفير وسائل الانتقالات للتجمعات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية، كما تم دراسة أماكن إقامة القضاة وخاصة بمدن الجنوب لتوفير إقامة بكل مدينة حتى يتم فتح اللجان في ميعادها المقرر في 8 صباحًا.