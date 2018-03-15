مندوب روسيا في مجلس الأمن: مستعدون لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا بشأن تسميم سكريبال

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي المقيم في بريطانيا، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، لبحث تسميم العميل الروسي في بريطانيا أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن بلاده تطالب بأدلة مادية على اتهامات بريطانيا لموسكو بالتورط في محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرجي سكريبال من خلال تسميمه بغاز أعصاب.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الحكومة البريطانية لا تسعى للوصول إلى الحقيقة، وتخوض حربا دعائية ضد بلاد، معتبرا أن الرسالة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول قضية سكريبال، تتضمن تصريحات غير مسؤولة على الإطلاق.