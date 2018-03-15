الخميس 15 مارس 2018 1:56 ص القاهرة القاهرة 18.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

مندوب روسيا في مجلس الأمن: مستعدون لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا بشأن تسميم سكريبال

نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:51 م

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي المقيم في بريطانيا، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، لبحث تسميم العميل الروسي في بريطانيا أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن بلاده تطالب بأدلة مادية على اتهامات بريطانيا لموسكو بالتورط في محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرجي سكريبال من خلال تسميمه بغاز أعصاب.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الحكومة البريطانية لا تسعى للوصول إلى الحقيقة، وتخوض حربا دعائية ضد بلاد، معتبرا أن الرسالة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول قضية سكريبال، تتضمن تصريحات غير مسؤولة على الإطلاق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك