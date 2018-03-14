الداخلية تضبط 608 مفاصل صناعية خاصة بجراحات العظام مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط 608 قطع مفاصل أجنبية الصنع داخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمصر الجديدة بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان، قيام شركة توكيلات تجارية «منشاة فردية» تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ومقرها مصر الجديدة والمدير التنفيذي المسئول عنها «عصام.ع» مقيم بالنزهة بمحافظة القاهرة، بحيازة العديد من مستلزمات جراحات العظام المهربة جمركيًا والواردة من العديد من الدول دون عرضها على وزارة الصحة المصرية دون وجود مستندات خاصة بالإفراج عن تلك الشحنات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من الإدارة بالاشتراك مع الجهات المعنية استهدفت مقر الشركة، حيث أسفرت عن ضبط 608 قطع مفصل فخذ صناعة أجنبية.

وأكد تقرير التفتيش الصيدلي، أنها غير صادر بشأنها موافقات استيرادية من وزارة الصحة وعدم حيازة الشركة لفواتير دالة على الشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.