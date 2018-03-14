الجيش الليبي: استهداف أي طيران عسكري يهبط جنوب البلاد دون إذن

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، استهداف أي طيران عسكري يمر أو يهبط في جنوب البلاد دون إذن من غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية.

وقال مصدر من شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن الغرفة تحذر كل "من تسول له نفسه الهبوط في إحدى المطارات أو المهابط الترابية في مناطق جنوب ليبيا أو من يقوم بأية عمليات إنزال جوي فيها بدون تصريح من الغرفة"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأضاف المصدر "أن غرفة عمليات القوات الجوية ستستهدف المخالفين لهذا التنبيه الهام بالمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو الليبي التابع للغرفة".

كان قائد الجيش أطلق بداية مارس عملية تسمى فرض القانون في الجنوب الليبي أرسلت على أثرها تعزيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، وصلت مؤخرا إلى "قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي".

يشار إلى أن قاعدة براك الشاطئ التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما له، تعرضت لهجوم في شهر مايو العام الماضي اسفر عن مقتل 141 شخصا، واتهم المجلس جماعات ارهابية بتنفيذ الهجوم.