محافظ الجيزة يبحث مع سفير نيبال التعاون الثقافي

استقبل اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة نيبال بالقاهرة، هبيندرا براصاد إيريال، وتم بحث أوجه التعاون بين المحافظة ونيبال.

وقال المحافظ، في تصريح له، إنه تم خلال اللقاء مناقشة مدى إمكانية تحرير مذكرة تفاهم وإتفاقية توأمة بين محافظة الجيزة وأحد الأقاليم الكبرى بدولة نيبال، بمجالات الثقافة والشباب، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بأي تعاون وتبادل خبرات.

وأضاف أن سفير نيبال، أبدى إعجابه بإمكانيات المحافظة من كافة النواحي السياحية والأثرية، وإحتوائها على مناطق صناعية واستثمارية.

وتم إهداء السفير درع المحافظة كهدية تذكارية، كما قام السفير، بإهداء المحافظ، كتاب يتضمن أهم المعالم السياحية بنيبال.