رئيس الإسماعيلي يجتمع باللاعبين ويحفزهم بالمكافآت قبل مواجهة بتروجيت

عقد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة اجتماعًا مع لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب مران اليوم الأربعاء؛ من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء القادم والاستمرار في المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال الأفريقي.

وخلال الجلسة ، قام رئيس النادي بصرف مكافآت فوز الفريق في المباريات الماضية وطالبهم باعتبار مباريات المسابقة المحلية القادمة مباريات كؤوس، كما وعد عثمان اللاعبين بمضاعفة المكافآت الفترة المقبلة، بالإضافة إلى صرف مكافآت إجادة خاصة للاعبين في حالة الاستمرار في تحقيق النتائج الطيبة وتقديم العروض القوية.

يذكر أن الإسماعيلي يلتقي في مباراة مهمة عصر الخميس بتروجيت على ملعب الجيش الثاني في مدينة السويس .