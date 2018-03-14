قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إنه تم طرح مشروع الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج، بعدد 18 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، على مستوى المحافظات.

وأضاف «حسن»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الثلاثاء، أنه تم مد فترة حجز الوحدات بالمشروع حتى يوم 6 أبريل بدلًا من انتهائها في مارس الجاري، موضحًا أن المشروع يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في الخارج، لدرجة انتهاء جميع وحدات بعض المواقع.

وأوضح أن المشروع تم تنفيذه بنظام يناسب العاملين بالخارج، مضيفًا أن المواطن في الخارج يختار شقته بالمنطقة التي يريدها من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، ولا يتقيد بالنطاق الجغرافي لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى طرح مشروع الإسكان الاجتماعي كبديل لطرح الأراضي للمصريين بالخارج، لأنه كانت هناك مجموعة كبيرة لم يكن بمقدورها شراء الأرض والبناء عليها من البداية.