محافظ الفيوم ومسئولي الاستشعار عن بُعد يبحثان آليات تنفيذ المخطط العمراني للمحافظة

عقد جمال سامي، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع وفد هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لبحث آليات تنفيذ الأحوزة العمرانية لمختلف مراكز وقرى المحافظة؛ لوضع المخططات الإستراتيجية الواقعية، للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والكشف عن فرص الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة.

وضم الوفد، منى عزيز، مدير عام الشئون العلمية والثقافية بالهيئة، ود. هالة عفت، رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي بالهيئة، ود. محمد البسطويسي، أستاذ الجيولوجيا، ود. محمد فؤاد، رئيس قسم الصخور والتخريط الجيولوجي، كما حضر الاجتماع عدد من مسئولى الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التعاون مع مختلف الجهات البحثية لإعداد دراسات علمية حول مجالات التنمية بالمحافظة، واستغلال إمكانيات وموارد المحافظة على الوجه الأمثل.

وأشاد بالجهد المبذول من قبل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، في شتى مجالات التنمية على أرض محافظة الفيوم، من خلال ما تم إنجازه من خرائط توضيحية للتغيرات التي طرأت على المحافظة في الفترة من 2011 حتى 2017.

خلال اللقاء، استعرض ممثلو الوفد ما تم إنجازه من أعمال بالخرائط التوضيحية في عدد من المحاور تمثلت في التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة العامة والخاصة، وتحديد الأحوزة العمرانية والامتداد الطبيعي للمراكز والقرى بما لا يؤثر على الوضع القائم خلال وضع الحدود الإدارية للمراكز، والتغير المكاني للكتل السكنية، والتنوع المحصولي للمحاصيل الزراعية، والمياه الجوفية، وأهم مناطقها خاصة بمنطقتي الريان بيوسف الصديق، وبالقرب من طريق أسيوط الغربى بمركز طامية.

كما تم استعراض آليات تنمية منطقة وادي الريان زراعيًا وسياحيًا، والاستفادة من المياه الجوفية الموجودة، وأساليب تطهير بحيرة قارون.

وأكد المحافظ، على الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لكافة المحافظة في أقرب وقت للإنتقال إلى العمل على أرض الواقع في العديد من المشروعات التنموية بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.