رئيس الاتحاد الأفريقي للطائرة يشكر الأهلي على تنظيم بطولة السيدات

وجه جون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، الشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية للسيدات بالنادي الأهلي التي تختتم غدا الخميس بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وأعرب موبيتا عن سعادته بالتجمع الكبير داخل النادي وبمشاركة ١٩ فريقًا فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم كل ما بوسعه للخروج بالبطولة بشكل مميز، وهو ما حدث بالفعل، مؤكدًا أنها واحدة من أقوى وأروع البطولات الإفريقية فنيًا وتنظيميًا.

وشدد على أنه لا توجد أي مشكلات حتى الآن، وأن مستوى التحكيم مميز، والحكام كانوا في قمة الحيادية ويستحقون التحية، وجدد الشكر للدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، متمنيًا خروج مباراة النهائي بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة النادي الأهلي.

وينظم النادي الأهلي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات خلال الفترة من 4 وحتى 16 من مارس الحالي.