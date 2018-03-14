مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة: إنكار روسيا لن يعرقل مسيرتنا في قضية التسميم

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أعلن جوناثان ألين مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة أن "إنكار روسيا وتهديداتها" في قضية هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق لن يعرقل مسيرة بلاده في قضية تسميم سكريبال.

وقال جوناثان في كلمة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "لاتوجد هناك نتيجة بديلة سوى تحميل روسيا مسؤولية الشروع فى قتل السيد سكريبال وابنته، وتهديدها لحياة المواطنين البريطانيين الآخرين فى سالسبورى".

ووصفت بريطانيا عنصر الغاز المستخدم بأنه واحد من مجموعة من عناصر الغاز المستخدم فى الحروب الكيمائية المعروف باسم" نوفيتشوك" الذى ورثته روسيا من الاتحاد السوفيتى السابق.

وأضاف ألين أن روسيا تنتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إعلانها البرنامج الخاص بغاز نوفيتشوك.