تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا، باردًا ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

وسط الدلتا 27 17

الإسكندرية 22 13

شرم الشيخ 29 20

أسوان 33 17