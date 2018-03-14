كلمة للطيب فى احتفالية الجمعية الإسلامية

غادر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، صباح الأربعاء، مصر فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا، حيث يلتقى فضيلته مع كبار المسئولين فى البلدين، ويشارك فى عدد من الفاعليات المهمة.

ويعقد الإمام الأكبر، خلال زيارته إلى البرتغال، لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما يلقى كلمة فى الاحتفال الذى يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية فى لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، وتقيمه الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، احتفالا للترحيب بفضيلة الإمام الأكبر.

وعقب زيارته للبرتغال، يتوجه شيخ الأزهر إلى موريتانيا، للمشاركة فى حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين فى موريتانيا حول التصدى لظاهرة العنف والتطرف، كما يلتقى مع الرئيس الموريتانى ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وكبار العلماء ورجال الدولة، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية فى موريتانيا.