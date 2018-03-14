محافظ بورسعيد ومدير إدارة الأشغال العسكرية يتفقدان 118 مصنعا للشباب

تفقد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، واللواء إيهاب الفار، مدير إدارة الأشغال العسكرية، الأربعاء، 118 مصنعا للشباب جنوب المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، خلال الجولة، إنه تم الإنتهاء من توصيل 90% من أعمال المرافق، ويجري الآن تركيب أعمدة الإضاءة والطبقة الأخيرة من أعمال رصف الطريق، وكذلك عمل مساحات بالمنطقة.

وأشار إلى أن المصانع تأتي بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بإنشاءها كمصانع جاهزة لصغار المستثمرين خاصة الشباب بتسهيلات بنكية كبيرة، حيث يجري إنشاء المصانع بـ3 مساحات مختلفة هي: 420 متر، و800 متر، و1080 متر، وستشمل عدة صناعات مختلفة.