محافظ الجيزة يبحث مع مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة التعاون الثقافي

استقبل اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، بمكتبه اليوم الأربعاء، غيث فريز، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة اليونسكو بالمنطقة العربية، والوفد المرافق له.

وقال المحافظ، في تصريح له، اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو، خاصة في ظل حصول المحافظة على عضوية المنظمة بمدن التعلم عام 2015.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، في قطاعات مياه الشرب والبيئة والثقافة والعلوم والتربية والتعليم، وكيفية تنمية هذه المجالات عن طريق دعم مراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

حضر اللقاء د. منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.