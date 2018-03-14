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«أردوغان»: نأمل في سقوط عفرين بالكامل قبل مساء اليوم

اسطنبول- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:34 م

أعرب اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تسقط مدينة عفرين الذي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال غربي سوريا قبل مساء اليوم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عنه القول: «أتمنى أن تسقط كامل مدينة عفرين مساء اليوم على أقصى تقدير، بين القوات التركية والمسلحين السوريين المدعومين منها».

كان الجيش التركي، أطلق في يناير الماضي، عمليته ضد منطقة عفرين، وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر في شمال سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة «حزب العمال الكردستاني»، التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.


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